В СБУ заявили, что незаконную продажу переделанного оружия в Николаеве организовали два экс-военнослужащих

Задержанным по подозрению в незаконном распространении наркотических средств и оружия оказался бывший военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что нелегальное изготовление и продажу организовали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас. Разоблачение злоумышленников проводилось сотрудниками УСБУ в Николаевской и Одесской областях под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Как известно, 28 января в Николаеве оперативники спецслужбы разоблачили преступную группировку. В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники переделывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшего сбыта. Во время обысков по месту жительства злоумышленников и хранение оружия правоохранители обнаружили значительный арсенал: шесть тротиловых шашек общим весом 1.6 килограмма, 3 ручных гранаты Ф-1, 7 пистолетов, 7 электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра. Кроме того, изъяты средства для кустарной переработки оружия.

На данный момент задержан только основной фигурант уголовного производства. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.