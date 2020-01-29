Спустя почти три года прокурор отказался от обвинения в деле о стрельбе и убийстве на Соборной площади

В Центральном районном суде Николаева в среду, 29 января, прокурор заявил, что отказывается от обвинения против подсудимых Минаса Мусаеляна и Серожа Айрапетяна в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, летом 2017 года в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская произошел конфликт со стрельбой. В результате один человек погиб, а двое подозреваемых попали в больницу. В августе 2017 года суд отказался продлевать арест подозреваемым Минасу Мусаеляну и Серожу Айрапетяну. В апреле этого года суд огласил обвинительный акт подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть, и приступил к рассмотрению дела.

Сначала заседания суд дал возможность высказаться обвиняемым Минасу Мусаеляну и Серожу Айрапетяну. Оба рассказали, что в тот день как обычно приехали на Соборную площадь пить кофе.

Минас Мусаелян рассказал, что в один момент увидел знакомого и еще несколько человек и пошел поздороваться к товарищу. Во время движения он услышал хлопки, а потом его ранили в ногу. После этого он потерял сознание и очнулся уже в больнице.

Серож Айрапетян в свою очередь рассказал, что он возле кофемашины общался с девушками, с которыми недавно с Мусаэляном познакомились. Он отметил, что Мусаелян пошел к товарищу, которого увидел на площади, а сам остался на том же месте. Потом он также услышал несколько хлопков позади себя. Айрапетян также получил огнестрельные ранения и очень быстро потерял сознание. Как и Мусаелян он очнулся уже в больнице.

После этого прокурор, потерпевшие и их представитель, а также обвиняемые и адвокаты заявили о возможности закрыть судебное следствие, поскольку уже все доаказательства изучены.

Судья Сергей Медюк сообщил о переходе к дебатам, но прокурор Андрей Иванов попросил судью сделать перерыв для подготовки к прениям. Просьбу прокурора поддержал и представитель потерпевшей стороны.

Адвокаты Владимир и Юрий Тимошины начали возражать против этого, отмечая, что это не предусмотрено законодательством.

Прокурор все же настаивал на том, что ему необходимо время, чтобы согласовать свою позицию по поводу обвинения.

На это судья Сергей Медюк поинтересовался, в чем именно суть согласования, и прокурор ответил, что ему необходимо время, чтобы составить постановление об отказе от обвинения против Минаса Мусаеляна и Серожа Айрапетяна и согласовать его с руководством. На это он попросил три недели.

Адвокаты обвиняемых возмутились подобным сроком, отметив о разумных сроках судебного разбирательства.

В итоге судья Центрального райсуда Николаева Сергей Медюк огласил перерыв в суде до начала февраля.

После заседания адвокат Владимир Тимошин пояснил, что защитники будут подавать в суд о взыскании ущерба в результате незаконных действий органов следствия и прокуратуры. Согласно закону, в подобных случаях государство нарушений платит возмещение ущерба в размере 4,7 тысяч гривен за один месяц. Таким образом, Мусаелян и Айрапетян могут получить более 140 тысяч гривен компенсации для каждого.

Также адвокат отметил, что есть уголовное производство относительно следователя, который занимался расследованием дела Мусаеляна и Айрапетяна.

Напомним, что ранее в суде по этому производству свидетели не опознали обвиняемых, а в протоколах опознания нашли подделку.