В Киеве задержали инженера, который три месяца прослушивал Государственную судебную администрацию

Инжинер отделения ГП «Информационные судебные системы» три месяца тайно записывал аудио в помещениях Государственной судебной администрации Украины.

Об этом сообщили на странице прокуратуры Киева в Facebook.

В августе-сентябре 2018 он, используя свое служебное положение, загрузил вредоносные программы на ноутбуки, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и Дата-центра судебной администрации.

«В дальнейшем он маскировал это программное обеспечение и его автоматический запуск вместе с операционной системой», — говорится в сообщении.

Инженеру выдвинули обвинения в незаконной покупке и использовании специальных технических средств негласного получения информации и распространения вредоносного ПО. Ему грозит до четырех лет лишения воли.

Напомним, в Днепре СБУ уличила частных детективов в незаконной прослушке смартфонов – к этому могут быть причастны и силовики.