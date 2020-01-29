В Одессе вооруженные грабители угнали инкассаторскую машину – их удалось задержать «по горячим следам»

В Одессе грабители с применением огнестрельного оружия угнали автомобиль фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей, и похитили из нее сумку с 700 тысячами гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Происшествие произошло в половине пятого утра на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в сторону инкассаторской машины. Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и уехали вместе с еще одним сообщником, который передвигался на другом автомобиле.

Похищенную машину они бросили в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых предварительно оставили неподалеку) разъехались в разные стороны.

И брошенный автомобиль инкассаторов, и машины подозреваемых нашли оперативники уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и КОРДом. И совсем скоро «по горячим следам» задержали и всех трех нападавших. Двух – по месту жительства в центре города, а третьего – в Суворовском районе.

Подозреваемые – одесситы в возрасте 27-28 лет. Во время осмотра места происшествия, а также ряда обысков изъяли доказательства их причастности к разбойному нападению. Сейчас все трое задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, что ранее в Ирпене у инкассаторов «ПриватБанка» украли 1,8 миллионов гривен.