В Украине откроют представительство американского Управления по борьбе с наркотиками

В Украине собираются открыть офис – представительство Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Департамента юстиции США.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Вопрос открытия отдельного офиса УБН обсуждался в последние годы.

- Наше сотрудничество должно быть построено на открытости и откровенности. Ведь только так мы достигнем желаемого результата. Открытие отдельного офиса в Украине – это результат нашей совместной работы. И на самом деле демонстрирует уверенность международных партнеров в профессионализме украинской полиции, - подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

Кевин Дениалз, заместитель регионального директора DEA, заметил, что вся команда больше года работала над тем, чтобы открыть постоянный офис в Украине. В общем офисы DEA расположены в более чем 90 странах мира и в комплексной сети активно сотрудничают в сфере противодействия наркопреступности.

Первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль отметил, что для эффективной работы по противодействию наркопреступности привлекают сотрудников всех оперативных подразделений:

- Весь блок криминальной полиции на полную мощность работает на единственный положительный результат. Главные цели для нас – противодействие уличной наркопреступности, ликвидация международных наркотрафиков и каналов сбыта запрещенных препаратов через интернет. Убежден, что совместными усилиями в сотрудничестве с украинским офисом DEA нам удастся продемонстрировать хороший результат работы полиции в этом направлении.

Напомним, что ранее международный наркодилер, которого в Украине отпустили под залог в $23 тысячи, сбежал в Приднестровье.