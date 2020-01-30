В Киеве россияне организовали ботоферму, которую использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», которую организовали россияне и переселенцы с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, у группировки было более 500 активных аккаунтов.

«Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине», — сообщили в СБУ.

«Ботоферму» также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, ТРЦ, метро и вокзалов.

Кроме того, злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и т.п.

В ходе обыска в арендованном офисе, где находилась «ботоферма», были найдены компьютерная техника и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт украинских операторов. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.

В настоящее время ведутся процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.

Напомним, ранее СБУ накрыла «ботоферму», которая обслуживала боевиков и рассылала ложные сообщения о минировании.