В Николаеве суд дал три года тюрьмы рецидивисту, который украл батареек, калькуляторов и шпрот почти на ₴7 тысяч

Корабельный районный суд Николаева приговорил к трем годам тюрьмы мужчину, который после того, как вышел из мест лишения свободы, совершил несколько краж в магазине и гипермаркете.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Первый инцидент был зафиксирован 11 сентября в гипермаркете «Эпицентр» – мужчина тайно похитил с полки гипермаркета 15 упаковок батареек на общую сумму 1 тысяча 919 гривен, после чего скрылся. Через два дня, 13 сентября, он снова посетил гипермаркет, где украл три калькулятора на общую сумму 760 гривен.

На следующий день, 14 сентября, он зашел в магазин «Продукты», который расположен на территории Корабельного района, и тайно похитил с полки магазина шесть банок шпрот общей стоимостью 231 гривна и две банки других шпрот общей стоимостью 83 гривны, после чего скрылся.

16 сентября мужчина снова пришел в «Эпицентр», откуда тайно похитил с полки три калькулятора на 744 гривны. А 18 сентября там же украл девять упаковок батареек на 1 тысячу 151 гривну, два блока зарядного устройства на 1 тысяч 640 гривен, и скрылся.

Через несколько дней, 23 сентября, он, находясь в помещении магазина «Продукты», украл с полки магазина девять банок шпрот, общей стоимостью 346 гривен, с похищенным имуществом с места совершения уголовного преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

Обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, в судебном заседании обвиняемый не оспаривал обстоятельств тайного похищения им вышеуказанных товаров.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины по части 2 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном повторно.

Решая вопрос о назначении наказания обвиняемому, суд учел степень тяжести содеянного, отсутствие тяжких последствий; личность обвиняемого - ранее судимого неоднократно, и 6 марта 2019 года вышел из мест лишения свободы и вновь совершил преступления, при этом обвиняемый непосредственно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие тяжких последствий от преступных действий обвиняемого, активное содействие обвиняемого в раскрытии преступления.

Согласно приговору суда, он признан виновным по части 2 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины, ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

По совокупности преступлений по данному приговору и приговорам Корабельного районного суда от 19 ноября и Центрального районного суда от 10 декабря, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, обвиняемому окончательно назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Также с обвиняемого в пользу ООО «Эпицентр-К» должны взыскать причиненный материальный ущерб в сумме 6 тысяч 247 гривен. Общая же сумма награбленного составила 6 тысяч 907 гривен.

Напомним, как жителя Николаевщины судили за то, что загнал в свой сарай соседских кур, и наказали штрафом в 850 гривен.