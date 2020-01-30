На Львовщине пограничники задержали автомобиль с дипномерами, в котором обнаружили 150 тысяч контрабандных пачек сигарет

На пункте пропуска «Шегини-Медика» на границе Украины и Польши в автомобиле с дипломатическими номерами нашли более 150 000 пачек сигарет.

Об этом сообщили на странице Галицкой таможни в Facebook

Авто «Citroen Jumper» двигалось на въезд к Польше по полосе движения для машин дипломатов.

«По информации СБУ о возможном использовании поддельных дипломатических документов, сотрудники таможни сразу отправили авто в место углубленного осмотра, во время которого нашли около 150 000 пачек сигарет», - уточнили таможенники.

В частности, это сигареты ТМ «Copliment» и «Marlboro» с украинскими акцизными марками. Их было около 115 000, стоимость превышает 3 млн гривен. Также нашли сигареты ТМ «Минск» без акцизных марок в количество 40 000 пачек. Их стоимость станет известна после оценки.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники пресекли контрабанду сигарет на авто с дипномерами РФ.