НАБУ задержало троих человек, которые предлагали главе фонда Госимущества «продать» за $5 миллионов должность директора ОПЗ

29 января детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали «на горячем» трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины. Всего за должность директора Одесского припортового завода главе ФГИ обещали пять миллионов долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Решается вопрос сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины пять миллионов долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» заранее определенного лица (99,5% акций принадлежат государству).

По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тысяч долларов США их задержали детективы НАБУ. Указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года. Решается вопрос сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что главой ФГИ на данный момент является Дмитрий Сенниченко.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко и главу наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому. Им инкриминирован вывод 17,28 миллиона долларов с госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». НАБУ объявило Мартыненко о подозрении согласно части 1 статьи 255 («Создание преступной организации») и части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой») Уголовного кодекса Украины.

В итоге и Мартыненко, и Перелому отпустили на поруки 22 апреля 2017 года. Мартыненко взяли на поруки 21 нардеп и министр от «Народного фронта», в том числе и николаевский народный депутат Вадим Пидберезняк.