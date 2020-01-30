Фирма нового главы космического Госагенства фигурирует в деле о хищениях при закупке электронных учебников Николаевской ОГА

Владимир Усов, фото: dumskaya.net Фирма нового главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова фигурирует в уголовном производстве по факту закупки чиновниками Департамента образования и науки Николаевской областной государственной администрации и коммунальным учреждением «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского облсовета электронных учебников.

Об этом сообщает «Страна».

24 января на заседании Кабмина было принято решение о назначении на должность главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, пишет «Думская». Владимир Усов является одесским предпринимателем, создавшим фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз». Усов выиграл конкурс на замещение этой должности, набрав 10 баллов.

В Государственном бюро расследований ранее сообщали, что по предварительной информации, решениями Николаевского областного совета выделены средства для обеспечения доступа учащихся к использованию электронных учебников и пособий на 2018-2019 годы. Должностные лица через тендерные процедуры закупили услуги по доступу к электронным учебникам в одной из частных компаний на сумму 15 миллионов гривен. При этом отмечалось, что государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками (в том числе электронными). Поэтому, закупленные должностными лицами электронные учебники и пособия является безвозмездно доступными в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Тогда следователи ГБР провели обыски на территории Одесской и Николаевской областей по месту расположения распорядителей бюджетных средств, а также по месту расположения компаний, в которых закупались услуги по доступу к электронным учебникам.

Как следует из определения Заводского районного суда Николаева, когда департамент образования Николаевского облсовета объявлял тендер на закупку электронных учебников, в нем принимали участие «Электроник Солюшенс» и ООО «Вивере Бене-2». Первая фирма же одержала победу в аукционе.

Фирма «Электроник Солюшенс», как пишет «Страна», являлась дилером фирмы Владимира Усова «Гутенбергз». При этом, как утверждает следствие, техническим требованиям, указанным в тендерной документации, отвечал только один производитель продукта, а именно, ООО «Гутенбергз» и его дилер ООО «Электроник Солюшенс».

В результате с последним в апреле 2018 года был заключен договор на 519 подключений (кодов доступа) к системе электронных интерактивных учебников (из расчета 1 подключение на 1 общеобразовательное учебное заведение Николаевской области). Сумма договора составила 12,9 миллионов гривен.

Однако, через месяц, в мае 2018 года, Министерство образования установило, что электронные версии учебников будет выкладывать бесплатно на своем сайте.

Но это не привело к расторжению договора ООО «Электроник Солюшенс». Фирма продолжала предоставлять «услуги» доступа к электронным учебникам, которые Минобразования определило как бесплатные.

Более того, в 2019 году Николаевский облсовет снова предусмотрел финансирование программы доступа к электронным учебникам для учеников области. В апреле снова был объявлен тендер на закупку этих услуг, который снова выиграло ООО «Электроник Солюшенс».

С ним 1 июля 2019 года заключили договор на 9,1 млн грн. Фирма снова выступала как дилер ООО «Гутенбергз» нового главы Госкосмоса Владимира Усова:

В итоге, по мнению следствия, должностные лица Николаевской облгосадминистрации и облсовета, злоупотребляя властью и своим служебным положением, по предварительному сговору между собой и должностными лицами правоохранительных органов, обеспечили привлечение к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, в т.ч. ООО «Электроник Солюшенс». Во время тендеров обеспечивалось завышение стоимости закупки на заранее определенную сумму. Затем средства присваивались путем перечисления на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования, с последующим переводом их в наличные и распределением между всеми участниками противоправной схемы.

Кроме того, следствие установило, что за период с 5 октября 2017 по июнь 2019 года были выписаны налоговые накладные по НДС на общую сумму 23,9 млн грн. Контрагентом - поставщиком выступило тоже ООО «Гутенбергз». НДС при этом указывался по ставке 0 % как за программный продукт. Хотя Налоговый кодекс, по мнению следствия, в данном случае не дает права на налоговую льготу.

Поэтому правоохранители посчитали, что в ООО «Гутенбергз», при противоправном содействии работников ГУ ГФС в Одесской области, в нарушение требований действующего законодательства, намеренно занизили базу НДС, чем были нанесены убытки государственному бюджету в особо крупных размерах.

По итогам рассмотрения ходатайства следователей ГБР, 25 ноября 2019 года суд наложил арест на денежные средства на банковских счетах ООО «Гутенбергз». Данная фирма, напомним, полностью принадлежит новому главе Госкосмоса Владимиру Усову.

Сам же Усов на своей странице в Facebook 4 декабря опубликовал пост, в котором отрицает тот факт, что принадлежащая ему фирма является фигурантом этого уголовного производства.

Напомним, как в декабре 2019 года Николаевское территориальное управление ГБР совместно с СБУ провели обыски в Николаевском областном совете, Департаменте образования ОГА, а также в одном из коммунальных учреждений, по месту жительства фигурантов, а также в принадлежащих им автомобилях, в рамках этого уголовного производства.