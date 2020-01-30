СБУ вместе с коллегами из Грузии предотвратила заказное убийство двух конкурентов главарей грузинских преступных группировок

Служба безопасности Украины в ходе многоходовой совместной спецоперации со Службой государственной безопасности Грузии предупредила двойное заказное убийство на территории закавказской страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одного из грузинских преступных группировок, которые планировали «устранить» двух своих грузинских конкурентов.

Через украинского сообщника заказчики подыскали «киллера», который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов. Убийце была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплаченный перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела. На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказа передал «киллеру» 4 тысячи долларов аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.

После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове, согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, представителя криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Злоумышленнику предъявлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины.

Одновременно Службой государственной безопасности Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны были задержаны двое местных жителей - организаторов заказа, а также проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов производства.

Сейчас Шевченковским районным судом города Киева гражданину Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины совместно со следователями Главного следственного управления СБ Украины.

Напомним, как 1 декабря в центре Киева открыли огонь по автомобилю «Range Rover», который принадлежит депутату Киевского областного совета, бизнесмену Вячеславу Соболеву. На момент случившегося в машине находился его трехлетний сын. От полученных травм он умер. 2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Позже выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.

Позже Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, чтоАндрею Лавреге, который застрелил 3-летнего ребенка депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева центре Киева, пообещали 21 тысячу долларов.