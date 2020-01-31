В США обнаружили самый длинный туннель контрабандистов – по нему мог поставлять наркотики картель Синалоа

В США на границе с Мексикой был найден туннель контрабандистов, который протянулся на 1,3 километра. Американские чиновники заявляют, что это «самый длинный туннель контрабандистов в истории».

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на BBC.

Проход соединяет промышленную площадку в мексиканском городе Тихуана с районом Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Во время обнаружения туннеля не было произведено каких-либо арестов или изъятия наркотиков. Также полиция не знает, кто стоит за строительством туннеля, однако в этом районе действует мексиканский картель Синалоа, который правительство США называет одной из крупнейших в мире организаций по торговле наркотиками. Основатель картеля Хоакин «Эль Чапо» Гусман отбывает пожизненное заключение в США.