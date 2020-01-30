Очевидцы смертельного наезда на женщину в центре Николаева устроили самосуд водителю «Mercedes» – избиение остановили прохожие и полиция

Очевидцы того, как «Mercedes» сбил насмерть женщину в центре Николаева, после аварии избили водителя этого автомобиля.

Об этом сообщают «Новости-N».

Как известно, 30 января водитель «Mercedes» с иностранной регистрацией сбил женщину на улице Большая Морская, в отрезке между улицами Малая Морская и Гражданская. Пострадавшая скончалась на месте.

По словам водителя этого «Mercedes», сразу после ДТП возле него остановилось несколько автомобилей, ехавших следом. Из них выскочили водители и с криками принялись его избивать. Расправу прекратили вмешавшиеся прохожие, а затем и прибывший на место происшествия наряд патрульной полиции.

У 25-летнего водителя «Mercedes» разбито лицо и имеется ряд других травм. Он сообщил, что по факту случившегося собирается обращаться в полицию.

Также издание опубликовало видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала сам момент наезда на женщину-пешехода.

Напомним, как в Николаеве «Porsche Cayenne» сбил двух пешеходов на пешеходном переходе, протаранил «Renault» и скрылся с места происшествия. Позже патрульные нашли этот «Porsche Cayenne» и его пьяную владелицу.