Руководству академии аграрных наук объявили о подозрении в том, что они вывели из госсобственности 138 участков земли

Детективы НАБУ сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще четырем топ-чиновникам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 гектаров особо ценных земель.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Среди подозреваемых:

- президент НААН (на время совершения преступления – вице-президент); - директор Института садоводства НААН (на время совершения преступления – первый вице-президент НААН); - первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (во время совершения преступления – вице-президент НААН); - вице-президент – главный ученый секретарь НААН (на время совершения преступления – академик-секретарь отделения НААН); - директор Института виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова НААН.

Их действия квалифицировали по части 5 статьи 191 и части 3 статьи 15, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой.

Относительно других девяти подозреваемых расследование закончено, дело направлено в Высший антикоррупционный суд.

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 гектаров государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

Роль пяти человек, которым сообщили о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц. Указанные факты являются одним из эпизодов уголовного производства в отношении хищения земель НААН.

Напомним, что ранее президенту Академии аграрных наук объявили о подозрении, потому что он применил силу к государственному исполнителю. Кроме того, СБУ задержала чиновников Нацакадемии аграрных наук, которые требовали от бизнесмена взятку и предлагали должность за $1 миллион. В декабре полиция и ГБР уличили должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины в вымогательстве 365 тысяч гривен взятки.