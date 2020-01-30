На Херсонщине студентка родила девочку и оставила её умирать в завязанном пакете

В городе Олешки студентка родила ребёнка и оставила его в завязанном полиэтиленовом пакете умирать.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Около 6:30 в Олешковское отделение полиции поступило сообщение от фельдшера, что 17-летняя студентка доставлена ​​в больницу с кровотечением, как после родов.

Девушка объяснила, что находилась на 16-й неделе беременности и сделала аборт в туалете. Но после осмотра врачей стало ясно, что срок беременности был намного больше и все указывало на роды.

Прибывшая в общежитие следственно-оперативная группа при осмотре комнаты, в которой роженица проживала сама, в шкафу увидела завязанный полиэтиленовый пакет.

Внутри в тряпье лежала новорожденная девочка весом 3500 грамм, которая едва дышала. На место немедленно вызвали карету «скорой» и ребенка с переохлаждением госпитализировали. Сейчас состояние здоровья девочки тяжелое.

Во время общения с полицейскими вахтер общежития объяснила, что не знала о беременности студентки. По словам женщины, примерно в полночь девушка пожаловалась на боль в спине и вахтер дала ей таблетки. На рассвете она вновь пожаловалась на ухудшение самочувствия и ей вызвали «скорую».

Врачам студентка ничего не объяснила. Когда они зашли к ней в комнату и увидели кровь, то девушка сказала, что якобы сделала аборт. После этого ее госпитализировали в медучреждение.

Как сообщил начальник Олешковского отделения полиции Вадим Ковальчук, ныне студентка ничего не объясняет, но известно, что она жительница Белозерского района, а в Олешках училась.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 («Покушение на преступление») Уголовного кодекса Украины и статьи 117 («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка») Уголовного кодекса Украины, которое наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Назначено проведение ряда экспертиз, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Николаеве многодетная мать родила пятого ребенка и выбросила его во двор – мальчик замерз насмерть.