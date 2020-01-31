Николаевская проститутка сдала полиции сутенершу – та попалась еще с наркотиками, но получила условный срок по сделке с прокурором

В Николаеве проститутка пошла на сотрудничество с полицией, чтобы уличить сутенершу. Последняя также попалась с наркотиками, но в итоге по сделке с прокурором получила условный срок.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Ленинского районного суда Николаева.

Согласно материалам, приблизительно в мае 2018 года обвиняемая и вступила в сговор с лицами, которых следствие не установило и материалы выделены в другое уголовное производство, предложили нескольким проституткам свои услуги по безопасности, предоставлению стабильной зарплаты в надлежащих условиях работы, взамен на часть вырученных за интимные услуги деньги. Шесть женщин дали согласие обвиняемой на озвученное предложение.

Женщины работали возле проезжей части улицы Херсонское шоссе за 200-800 гривен, а часть потом отдавали сутенерам.

Одну из «работниц» сотрудники полиции ночью 29 ноября 2019 года привлекли к «контролю за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента». Один из клиентов «снял» проститутку и увез в сауну. После предоставления сексуальных услуг она получила 800 гривен, которые повезла домой к обвиняемой в сутенерстве.

Также при обыске полицейские нашли у обвиняемой 0,27 грамм амфетамина.

В январе этого года прокурор и обвиняемая заключили договор о признании виновности в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 303 и частью 1 статьи 309 УК Украины. Также прокурор и обвиняемая согласовали наказание – пять лет лишения свободы, но с освобождением от тюрьмы с испытательным сроком на два года.

В итоге суд утвердил это соглашение и назначил обвиняемой оговоренное в сделке наказание.

Напомним, как в Киеве агенту пришлось дважды ходить к проституткам для фиксации незаконных секс-услуг, а владелица заведения получила условный срок.