Жительницу Николаевщины приговорили к 3,5 годам тюрьмы за то, что она сбила насмерть пешехода и сбежала

Вознесенский горрайонный суд 29 января приговорил к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы 29-летнюю женщину, которая сбила насмерть пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось 9 ноября 2019 года в селе Мартыновское Вознесенского района. Жительница Веселиново управляла автомобилем «ВАЗ-211540» и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Они сбила 28-летнего пешехода, который получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После совершения преступления водитель покинула место происшествия. В этот же день её задержали, а в декабре 2019 года отдали под суд.