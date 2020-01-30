В Одессе ликвидировали канал торговли людьми, функционировавший в международном аэропорту

Государственная пограничная служба Украины разоблачила и ликвидировала канал торговли людьми, который функционировал в международном аэропорту «Одесса».

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Сообщается, что организатором канала незаконной торговли людьми оказалась гражданка Украины. Ее задержали во время того, как она пыталась доставить другую украинку на Кипр с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

«Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытия финансовых затрат», - сообщили пограничники.

Отмечается, что жертва торговли людьми в добровольном порядке отказались от поездки.

В отношении организатора торговли людьми открыто уголовное дело по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Напомним, в Мариуполе полиция освободила из «трудового рабства» около 30 человек.