Я не понимаю, куда мы отдадим детей: В Николаеве руководители санаторных школ-интернатов возмутились новым законом об образовании

Руководство николаевских санаторных школ-интернатов и родители возмутились правками, которые внесли в закон «Об образовании».

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Как известно, 16 января 2020 года Верховная Рада приняла Закон «Об общем среднем образовании». В дополнениях к закону сказано, что с 2020 года санаторные школы-интернаты прекращают набор учеников с первого по девятый классы. До конца года руководители и учредители подобных школ должны изменить тип учреждений на лицеи с сохранением пансионов, а с 2024 года предоставлять исключительно профильное образование.

Сотрудники подобных учреждений возмутились нововведениями. К примеру, директор санаторной школы-интерната №4 Анжела Гурина отметила, что закрывать сегодня подобные школы – это забыть о том, что многие годы они хорошо финансировались как из государства, так и за счет спонсоров.

«Во все времена, какими бы они сложными не были, никто не придумал закрывать санаторные школы. Их сохраняли, они выживали. Я не считаю, что мы такие бедные, а наверное, наоборот, очень богатая страна, раз позволяем себе такие базы сегодня просто закрывать. Даже за последние годы в нас было много вложено финансовых средств, как государственных, так и спонсорских. Ни в одной школе невозможно, чтобы ребенок с определенными проблемами со здоровьем учился, одновременно находился в коллективе и не отставал по урокам. Ни в какой поликлинике области не найти то комплексное консервативное лечение сколиоза, которое мы предоставляем», – рассказывает Гурина.

В то же время, врач отмечает, что дети, имеющие определенные заболевания, не могут ходить в обычные школы, поскольку им не подходит график занятий. В специализированных школах для детей, у которых есть проблемы с позвоночником, чередуют занятия, на которых надо сидеть и физическую культуру.

Родители, в свою очередь, рассказали о случаях, когда их детям помог персонал специализированного учреждения.

«У моего ребенка с самого рождения проблемы со спиной. Все врачи в один голос говорили: если не будем делать ЛФК, не будет массажей, плаванья и прочего – в 14 лет на операцию. Сейчас мы учимся в 5-ом классе, у нас хорошая тенденция к выздоровлению ребенка. Теперь хотят закрыть начальную школу. Это как раз тот возраст, когда растет и развивается мышечный корсет, растут все эти косточки, когда есть возможность все это исправить не хирургическим методом», – делится мама ребенка, который учится в 4-м интернате.

Директор санаторной школы-интерната для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза Владимир Шиян задается вопросом, где будут учиться дети, болеющие туберкулезом, ведь в обычных учебных учреждениях им нельзя контактировать со здоровыми детьми.

«Я не понимаю, куда мы отдадим детей. У нас, в основном, три категории детей. Первая: дети, переболевшие туберкулезом и они сегодня не опасны для окружающих – они не выделяют палочку коха. Следующая категория: дети в очаге туберкулеза, у которых родители или родственники болеют, выделяет эту палочку. Мы забираем их из этого очага. И третья, самая распространенная группа детей, у которых положительное манту. К сожалению, сегодня у нас такая экология, такие продукты питания, так живут наши люди, что каждый третий ребенок в Николаеве – ребенок с положительным манту. Так сложилось. Таких детей много, и это не значит, что все они должны учиться у нас, но мы их лечим, учим. А так нам просто некуда их отдать. Отдавать их обратно в этот очаг?» – говорит Шиян.

Родители также утверждают, что для успешного выздоровления ребенок должен проходить лечение именно в возрасте от 7 до 14-15 лет.

«Очень важно, что медицинское сопровождение здесь есть именно с начальных классов: с 1-го по 9-й. 10-11 классы – у них уже все более-менее сформировано, и, если ты до этого ничего не сделал, то вряд ли ты что-то сможешь изменить путем массажа и физиотерапевтических процедур», – выступила мама ребенка, обучающегося в школе-интернате.

Отметим, что в законе действительно не прописана альтернатива подобным специализированным учреждениям.

Напомним, в четверг, 30 января в Николаеве прошел митинг. Протестующие вышли на Соборную площадь, чтоб выразить свое недовольство новыми законами,согласно которым сокращаются профсоюзы и, в частности, закрываются школы-интернаты санаторного типа.