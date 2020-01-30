Полиция передала в суд дело о смертельном ДТП в Николаеве, когда «Lexus» врезался в такси

В Николаеве следователи полиции завершили и направили в суд материалы дела о ДТП, когда на проспекте Богоявленском столкнулись автомобиль «Lexus» и такси «Daewoo Lanos».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 7 декабря 2019 года на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси и его пассажир погибли. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» 21-летний Виктор Лобанов. Хозяин машины попросил парня сесть за руль, потому что сам выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину. 9 декабря Виктора Лобанова арестовали на время следствия на два месяца без права на внесение залога. 28 января его отпустили под круглосуточный домашний арест из-за того, что Лобанов нуждается в медицинской помощи. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Во время расследования провели ряд экспертиз, в частности, транспортно-трасологическую, результаты которой подтверждают, что столкновение случилось в полосе движения «Daewoo Lanos», то есть водитель «Lexus» выехал на полосу встречного движения. А выводы экспертизы обстоятельств механизма ДТП указывают, что в действиях водителя «Lexus» усматриваются нарушения Правил дорожного движения, которые «находятся в причинной связи с последствиями автоаварии».

Обвинительный акт в уголовном производстве полицейские передали на рассмотрение в Ленинский районный суд Николаева. Уголовное производство расследовали по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.