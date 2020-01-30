В Николаеве отдали под суд менеджеров компании, обвиняемых в хищении муки на полмиллиона гривен

В Николаеве в суд передали дело против должностных лиц предприятия ООО «Агро-Юг-Сервис», которые обвиняются в растрате в крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, двое уже бывших должностных лиц компании – начальник мукомольного производства и заведующий складом – скрывали от учета излишки готовой продукции, муки, которые образовывались в процессе переработки зерна. Они распоряжались остатками по своему усмотрению, передавая для дальнейшего использования третьим лицам.

Сумма нанесенных предприятию убытков составила более полумиллиона гривен. Сейчас в суд для рассмотрения по существу направлено обвинительное заключение. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, что ранее прокуратура вручила экс-директору фирмы-подрядчика подозрение в хищении денег при ремонте школы в Николаеве.