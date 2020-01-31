В Херсоне задержали воров из Одессы, которые обчистили как минимум 15 квартир – они представлялись работниками интернет-провайдера

В Херсоне оперативники уголовного розыска областного главка полиции совместно с сотрудниками роты полиции особого назначения провели спецоперацию по задержанию участников межэтнической преступной группы с межрегиональными связями, которые на протяжении года совершили 15 краж из квартир херсонцев. Для конспирации злоумышленники переодевались в спецодежду работников интернет-провайдера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Все преступления были похожи между собой как по способу совершения, так и по совпадению обнаруженных следов преступной деятельности. Оперативники и следователи проанализировали всю имеющуюся информацию и пришли к выводу, что в городе орудует одна и та же группа квартирных воров. После еще более тщательной проработки материалов полицейские выяснили, что злоумышленники иногородние.

Выяснилось, что на территорию Херсона злоумышленники приезжали из Одессы на автомобиле «Renault». Проводили разведку местности и выбирали квартиры по внешним признакам: новые стеклопакеты, кондиционеры и дорогие двери. Затем надевали спецодежду работников одного из интернет-провайдеров и сначала звонили в выбранную квартиру. Если дома были хозяева или на шум выходили соседи, то злоумышленники представлялись работниками фирмы и предлагали услуги интернет.

В результате проведенной спецоперации недалеко от железнодорожного вокзала полицейские задержали трех участников банды, которые пытались убежать с крадеными вещами после очередной кражи. Оперативники со спецназовцами заблокировали все выезды со двора. У преступников изъяты вещественные доказательства: похищенные вещи и связи отмычек и ключей. Все задержанные - ранее судимые жители города Одесса, им от 24-х до 53-х годов.

Сейчас проводятся следственные действия. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по части 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах Украины.

Напомним, как в Николаеве уголовный розыск пресек деятельность «гастролеров» из Одесской области, которые занимались квартирными кражами.