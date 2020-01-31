В Николаевской мэрии обсудили механизмы борьбы со стихийной торговлей – кроме штрафов думают об изъятии товара

30 января состоялось рабочее совещание под председательством городского головы Александра Сенкевича с представителями правоохранительных органов города Николаева для определения совместных действий и мероприятий по противодействию «стихийной торговли» и торговли в неприспособленных к этому местах. Чиновники думают об изъятии товара, а также установке клумб на местах незаконной торговли.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Изначально городской голова отметил, что присутствующие делают одно дело, поэтому рассчитывает на помощь и взаимодействие всех ведомств.

Директор департамента внутреннего финансового контроля горсовета Андрей Ермолаев поднял вопрос необходимости изъятия товара, как действенную форму борьбы со стихийной торговлей.

На данный момент это может делать только полиция. Но есть проблема с хранением изъятого. Особенно ответственным хранением пищевых продуктов.

Чиновники отметили, что эффективнее всего наводить порядок в городе - постепенно. В каждом районе определяются наиболее проблемные зоны со стихийными рынками. И именно там системно приеняются все меры воздействия, включая изъятием товара.

Наталья Когутенко, заместитель главы администрации Заводского района, предложила также наводить на таких территориях благоустройство. Например, ставить клумбы.

Участниками этого совещания были те, кто отвечает за эти вопросы в органах местного самоуправления: представители департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции, администраций районов и департамента ЖКХ.

Напомним, как в Николаеве провели рейд по борьбе с незаконной торговлей на Намыве и составили пять админпротоколов.