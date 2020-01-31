Полиция вручила подозрение водителю «Mercedes», который сбил насмерть женщину в центре Николаева

Следователи полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры вечером 30 января объявили подозрение 26-летнему водителю «Mercedes», который сбил женщину в центре Николаева.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 30 января водитель «Mercedes» с иностранной регистрацией сбил женщину на улице Большая Морская, в отрезке между улицами Малая Морская и Гражданская. 37-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Водителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, что очевидцы того, как «Mercedes» сбил насмерть женщину в центре Николаева, после аварии избили водителя этого автомобиля.