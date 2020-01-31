На Херсонщине врачи не смогли спасти младенца, которого родила студентка и оставила умирать в пакте

В Херсонской области погиб ребенок, которого полицейские нашли в пакете в комнате общежития.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Как известно, происшествие произошло в Олешках. В больницу поступила 17-летняя студентка с кровотечением, характерным на послеродовое. В шкафу в общежитии полицейские увидели завязанный полиэтиленовый пакет – в нем была еле дышащая новорожденная девочка.

«Несмотря на все усилия, ребенок умер вчера вечером. Тело новорожденного направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти», – говорится в сообщении.

В полиции от метили, что уголовное производство открыто по статье 117 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка»). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, как в Николаеве многодетная мать родила пятого ребенка и выбросила его во двор – мальчик замерз насмерть.