В прошлом году в Украине зафиксировали 148 изнасилований несовершеннолетних – этот показатель в два раза больше, чем в 2018 году

В течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера», – говорится сообщении.

Все преступления относительно сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса Генерального прокурора. С начала года в составе Офиса Генерального прокурора был создан отдел противодействия насилию в отношении детей, вошел в управление защиты прав детей и противодействия насилию.

Напомним, что 19 декабря 2019 года нардепы проголосовали за создание реестра педофилов. 13 января 2020 года Президент Зеленский подписал закон о создании этого реестра.