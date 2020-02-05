Ходят такие слухи: Нардеп Негулевский рассказал о группе Тригубенко-Павлюка, но опроверг свое в ней участие

Народный депутат Игорь Негулевский, представляющий в Парламенте Николаевскую область, заявил, что не состоит в группе бизнесменов Сергея Тригубенко и Ильи Павлюка, хотя слышал, что такая группа существует.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Киеве, в отеле «Украина» прошла встреча нардепов из так называемой группы бизнесменов «Тригубенко-Павлюка». На видео, которое сняли на скрытую камеру, видно, как возле ваза, где проходит встреча, собираются депутаты, в том числе и Игорь Негулевский.

По словам нардепа, в отеле жили многие народные депутаты. Сам Негулевский был в отеле с два месяца.

— В этом отеле жило порядка ста народных депутатов. Я в нем жил, по-моему, чуть ли не до ноября. То есть, сентябрь-октябрь, я полностью там прожил. Я практически каждый день там завтракал и каждый день там ужинал. Собирались там кучки депутатов в каких хочет ипостасях – там десять, там тридцать, там пять… Один вечер так, один вечер по-другому, - сказал Негулевский.

Сам же он отметил, что не принадлежит группе «Тригубенко-Павлюка», как и другим, хотя и добавил, что слухи о самом наличии группы есть.

— Никаким группам и группировкам я не принадлежал и не буду принадлежать. Я сугубо иду за президентом и верю президенту, ни к каким группам не присоединялся и не буду присоединяться. Ходят такие слухи, а кто там, где собирается, я без понятия, - отметил нардеп.

Также известно, что на сегодняшний день бизнесмену Илье Павлюку поручили «курировать» Николаевскую область и деятельность народных депутатов, представляющих регион. Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника издания. Игорь Негулевский, комментируя эту информацию, заявил, что слышал об этом, но лично его никто не курирует.

— Слышал я такую историю, но… Не знаю, кого он курирует, меня никто не курирует. Меня курирует Президент. У меня четкая позиция, я шел с Президентом и буду идти за ним дальше, - добавил Игорь Негулевский.

Отметим, Сергей Тригубенко – экс-нардеп от Блока Петра Порошенко, ныне бизнесмен.

По данным украинских СМИ, во время своего пребывания в качестве нардепа, Тригубенко стал неофициальным куратором угольной промышленности Украины. В сентябре 2015 года харьковская компания ООО «Торговый Дом-Ресурс», акционером и гендиректором которой был Игорь Тупиков, без тендера получила заказ на покупку угля марки «Г» от госкомпании «Центрэнерго» на 520 миллионов гривен у государственной шахты «Краснолиманская». При этом «Центрэнерго» не может заставить предприятия напрямую поставлять уголь. Ранее «Торговый Дом-Ресурс» принадлежал Тригубенко, а Игорь Тупиков работал помощником народного депутата. Также, Тригубенко является фигурантом нескольких уголовных дел.

Илья Павлюк – бизнесмен. Украинские СМИ называют его «решалой на таможне», поскольку он якобы являлся «смотрителем» Черновицкой, Черниговской, Львовской и Харьковской таможен. А стал «решалой» во время работы Игоря Калетника в должности главы таможенной службы.