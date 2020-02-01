Украинец пытался выслать в Китай будильник, в котором спрятал ценные советские ордена

В Киеве таможенники изъяли у жителя Сум будильник «Янтарь», в котором были спрятаны советские ордена.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Мужчина в документах заявил, что в международном отправлении, которое он посылал в Китай, находятся часы. Рентген-аппарат показал, что в механическом будильнике спрятали два ордена «Красной звезды», орден Отечественной войны II степени, орден «Трудовая слава» I степени и военную кокарду СССР.

Данные награды изъяли, как запрещенные к пересылке в международных почтовых отправлениях. Все они имеют признаки культурной ценности.

Напомним, что ранее украинские пограничники задержали двух россиянок, которые под огромными пуховиками пытались провезти контрабанду.