Киберполиция разоблачила мошенника, который через поддельный сайт продавал несуществующие квартиры

Правоохранители разоблачили мошенника, который создал веб-сайт для продажи квартир и представлялся застройщиком. Ему удалось обмануть граждан на 48 миллионов гривен.

Об этом сообщает Департамент киберполиции.

Созданный веб-сайт имитировал дизайн ресурса для продажи квартир в строящемся доме. На нем размещалась информация о планировке помещений и визуализация дома. Реклама о продаже несуществующего жилья массово размещалась в интернете. Установленная «застройщиком» цена квартиры была значительно ниже средней рыночной. Обязательным условием покупки предложенной мошенником квартиры была 100% предоплата.

Фактически строительство началось, но было заморожено. Пострадало около сотни граждан.

Злоумышленником оказался 32-х летнеий львовянин, который представлялся директором жилого комплекса. Правоохранители установили, что мужчина не имел ни одного разрешительного документа на строительство. Для работы с клиентами была организована работа трех офисов во Львове, где заключались договоры купли-продажи с клиентами.

Организатору объявлено о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества. Сейчас по решению суда мужчину взяли под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, киберполиция выявила call-центр, который выманивал деньги под видом работников банка – еженедельный оборот составлял ₴3 миллиона.