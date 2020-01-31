На Николаевщине полиция задержала рецидивиста, который в первый день после выхода из тюрьмы пьяным угнал авто знакомой

В Николаевской области 30 января полицейские задержали мужчину, который после освобождения из мест лишения свободы за угон автомобиля, снова угнал транспортное средство.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

30 января женщина обратилась в полицию с заявлением о похищении ее автомобиля «Toyota RAV4» в одном из сел Веселиновского района.

И уже в течение часа благодаря принятым розыскным мероприятиям оперативники Веселиновского отдела полиции установили местонахождение автомобиля. Полицейские пытались остановить авто, но водитель проигнорировал их требование, а пытаясь уйти от преследования, еще и повредил транспортное средство.

Сотрудникам удалось остановить преследуемый автомобиль и установить личность водителя - им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Он имел признаки алкогольного опьянения, что подтвердил и медосмотр.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения полицейские составили в отношении злоумышленника административный протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Установлено, что в день совершения преступления преступник именно условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение угона транспортного средства и разбоя на территории Одесской области.

По случаю освобождения жена подозреваемого, с которой он заключил брак, находясь в колонии, попросила подругу, хозяйку внедорожника, забрать мужа, как только тот выйдет из тюрьмы. После чего, чтобы отпраздновать освобождение, они втроем поехали домой к супругам в Веселиновский район.

После употребления алкоголя злоумышленник решил покататься на авто подруги и, воспользовавшись его временным отсутствием, тайком взял ключи и поехал. Обнаружив исчезновение автомобиля, владелица сообщила в полицию.

По согласованию с прокуратурой следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются по признакам части 3 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством, нанесли большой материальный ущерб».

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит новый тюремный срок на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как ранее полиция задержала угонщиков, которые вымогали у жителя Николаевщины 1,5 тысячи долларов за возврат автомобиля