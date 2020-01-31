В Индии мужчина взял в заложники более 20 детей – его ликвидировала полиция

Житель индийского штата Уттар-Прадеш Субхаш Батам почти полсуток удерживал в заложниках 23 детей, которых пригласил на день рождения дочери.
Об этом сообщает AP со ссылкой на индийскую полицию, передает УНН.
Инцидент произошел в деревне Кесария. Как сообщает индийский телеканал NDTV, Батам позвал к себе соседских детей под предлогом празднования дня рождения своей годовалой дочери. Но когда гости зашли в дом, Батам запер дверь и направил на них оружие. Как пишет BBC, в заложниках оказались дети от шести месяцев до 15 лет; были захвачены и несколько женщин (вероятно, они пришли вместе с детьми).
Когда дети и женщины не пришли домой вовремя, соседи Батама отправились к нему домой, чтобы узнать, в чем дело. Хозяин не пустил их внутрь, и они вызвали полицию. Преступник бросил из окна самодельную бомбу и стрелял в тех, кто пытался приблизиться к его дому. Ранения получили двое сотрудников полиции и один житель деревни.
По информации AP, Батам удерживал заложников около 11 часов (по другим данным, девять или десять часов). Полиция пыталась убедить его сдаться, но в итоге пошла на штурм дома. Преступника убили, а всех заложников освободили; никто из них не пострадал. При обыске в доме у Батама нашли арсенал оружия и боеприпасов, пишет The Times of India.
#Farrukhabad उत्तर प्रदेश के फरुर्खाबाद जिले के मोहम्मदाबाद इलाके में करथिया गांव में एक सिरफिरे व्यक्ति ने करीब 20 बच्चों के साथ कुछ महिलाओं को बंधक बना लिया है. पता चला है कि आरोपी का नाम सुभाष बाथम है, pic.twitter.com/oBVuuKbd0Z— BTL news (@BTLnews1) January 30, 2020
Также погибла жена преступника. Неизвестно, помогала ли она мужу, но когда его убили, женщина попыталась убежать, пишет BBC. По информации AP, ее застрелили полицейские; по данным BBC, она была лишь ранена. NDTV и Reuters со ссылкой на полицию сообщают, что жители деревни забросали женщину камнями, очевидно, посчитав причастной к захвату заложников. Она умерла от полученных травм.
Мотивы Батама точно неизвестны. В полиции сообщили AP, что он проходил подозреваемым по делу об убийстве и недавно освободился под залог. BBC пишет, что он считал соседей по деревне виновными в своем аресте и хотел им отомстить. По информации NDTV, Батам кричал, что невиновен. Во время удержания заложников преступник был пьян; полиция предполагает, что у него также могло быть психическое расстройство.
One of the first minors to be rescued from the hostage situation in #farrukhabad.— Amil Bhatnagar (@AmilwithanL) January 30, 2020
Operations on going. NSG support has been sought@IndianExpress pic.twitter.com/zFFbfIHmAI
The Times of India сообщает, что недавно Батам пожаловался местным властям на плохие жилищные условия. Он писал, что ему не предоставили новый дом и даже туалет в рамках правительственных программ помощи бедным.
Напомним, ранее в Рио-де-Жанейро взяли в заложники пассажиров автобуса – преступника ликвидировал снайпер.