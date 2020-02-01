Львовянина будут судить за кражу оружия и документов у полицейского, который потерял сознание

В Львове под суд отдали ранее судимого мужчину, который похитил пистолет и служебное удостоверение у полицейского.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Преступление случилось 5 декабря 2019 года в одном из львовских отделов полиции. В райотделе злоумышленник был не первый раз, так как не единожды привлекался к уголовной ответственности за кражи. В этот же день он снова оказался под подозрением и его пригласили в отделение до выяснения всех обстоятельств. Во время общения со злоумышленником полицейскому стало плохо и он потерял сознание.

«Воспользовавшись беспомощным состоянием полицейского, обвиняемый вместо того, чтобы вызвать скорую или позвать кого-то на помощь, похитил у него оружие и его служебное удостоверение, и сбежал», - сообщили в прокуратуре.

Уголовника задержали, на данный момент уголовное производство против него направили в суд. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Николаевщине полиция задержала рецидивиста, который в первый день после выхода из тюрьмы пьяным угнал авто знакомой.