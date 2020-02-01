В Киеве закрыли сеть «массажных салонов» с проститутками – сутенеры на них заработали 17 миллионов гривен

В Киеве полиция пресекла деятельность борделей, которые действовали под прикрытием массажных салонов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Организаторы борделей успели заработать на проститутках около 17 миллионов гривен. Они размещали в интернете объявления об эротическом массаже и таким образом подыскивали клиентов.

Полицейские провели санкционированные обыски в «массажных салонах», где изъяли вещественные доказательства - деньги и черновые записи.

«Главный организатор – 38-летний уроженец Днепропетровской области, занимался обустройством мест для оказания сексуальных услуг и получал 65% прибыли. Кроме того, с помощью скрытой видеокамеры, вмонтированной в зеркало, он организовал незаконную видеосъемку клиентов, которые пользовались услугами проституток. Час развлечений с девушками стоил от 650 до 10 тысяч гривен», - сообщили в полиции.

Мужчине помогали жительница Днепра и два администратора – девушки из Запорожской области. Двух фигурантов дела задержали, им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ранее николаевская проститутка сдала полиции сутенершу – та попалась еще с наркотиками, но получила условный срок по сделке с прокурором.