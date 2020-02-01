Заключенному Николаевского СИЗО пытались передать три свертка с наркотиками в соленых огурцах

Сотрудники ГУ «Николаевский следственный изолятор» предупредили попытку доставки запрещенных веществ одному из заключенных.

Об этом сообщается на странице Николаевского СИЗО.

На этой неделе, младший инспектор отдела режима и охраны государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор» при досмотре посылки, поступившей от гражданина К. на имя заключенного М., обнаружил и изъял в продуктах питания (в соленых огурцах) три прозрачных полиэтиленовых свертка с серо-зеленым веществом растительного происхождения.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Данный случай зарегистрирован в книге единого учета, собранные предыдущие материалы и направлены в территориальный отдел полиции.

Напомним, как в вещах заключенного Николаевского СИЗО нашли два свертка с наркотиками.