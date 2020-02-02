Львовского пограничника задержали за то, что он пытался дать своему начальнику ₴20 тысяч взятки

Во Львове следователи ГБР задержали инспектора пограничной службы, который пытался дать взятку своему начальнику.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, инспектор дал 20 тысяч гривен взятки своему командиру за то, чтобы тот не переводил его на службу в другое место дислокации.

Во время передачи неправомерной выгоды пограничника задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд замначальника райотдела полиции, которого задержали за вымогательство ₴12 тысяч.