В Николаеве

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В Николаеве в пятницу, 31 января, вечером патрульные «ВАЗ»

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

31 вечером гоняли в терновке ваз 

пришел вызов, что водительпьяный в сторону терновки перехватили начали сотанавливать водитель на замечания не реигровал погоня в терновке попытались выехал на обочину пытались заблокировать, анчал сдавать назад, стукнул приус, пытался уехать, опять не справился врезался в дерево, заблокировали, еще раз стукнул 

задержали  х

Ранее сообщалось, что на Киевщине полицейские с погоней задержали водителя, который сбежал с места ДТП.

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность