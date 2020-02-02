В Николаеве в пятницу, 31 января, вечером патрульные «ВАЗ»

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

31 вечером гоняли в терновке ваз

пришел вызов, что водительпьяный в сторону терновки перехватили начали сотанавливать водитель на замечания не реигровал погоня в терновке попытались выехал на обочину пытались заблокировать, анчал сдавать назад, стукнул приус, пытался уехать, опять не справился врезался в дерево, заблокировали, еще раз стукнул

задержали х

Ранее сообщалось, что на Киевщине полицейские с погоней задержали водителя, который сбежал с места ДТП.