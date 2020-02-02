Во Львове пьяная женщина избила свою мать и полицейскую, которая приехала её защитить

Во Львове пьяная женщина избила свою мать, после чего напала на сотрудницу мобильной группы противодействия домашнему насилию, которая приехала защитить её.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В субботу, 1 февраля, около 5:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова о том, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают над ней насилие.

На место происшествия немедленно прибыли мобильная группа реагирования на факты совершения домашнего насилия и экипаж патрульных полицейских. Правоохранители пресекли правонарушение, однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции - сотруднице мобильной группы реагирования, телесные повреждения.

По данному факту следователи Железнодорожного отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что житель Николаевской области избил отца и прикованную к кровати мать.