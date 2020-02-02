В центра Киева расстреляли пластического хирурга

В воскресение вечером, 2 февраля, на улице Саксаганского города Киева неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Полиция занимается его поисками.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в городе Киеве.

Сообщается, что в дежурную часть около 18:00 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

«Личность погибшего установлена, это - киевлянин, 1977 года рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. Следователи начали уголовное производство по ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы», - говорится в сообщении полиции.

По данным «УНН», убитый – пластический хирург Андрей Сотник, работавший врачом-консультантом в частной клинике. Он работал в киевской клинике DMK. На сайте клиники говорится, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом. Он так же был руководителем DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International.

Напомним, 1 декабря в центре Киева открыли огонь по автомобилю «Range Rover», который принадлежит депутату Киевского областного совета, бизнесмену Вячеславу Соболеву. На момент случившегося в машине находился его трехлетний сын. От полученных травм он умер. 2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Позже выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.