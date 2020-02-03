Начальник управления Госрезерва принес $40 тысяч взятки главе ведомства за отсутствие проблем при сборе дани с подчиненных – его задержали

Детективы НАБУ и сотрудники СБУ под процессуальным руководством САП 31 января задержали начальника управления Государственного агентства резерва Украины, который предлагала 20 тысяч долларов США взятки главе Госрезерва. 2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,102 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Следствие установило, что начальник управления Госрезерва на протяжении ноября 2019 - января 2020 года подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. За это чиновник обещал им сохранение должностей и содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности.

Осознавая, что реализовать этот замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий.

Получив такое ​​«предложение», председатель Госрезерва сообщил об этом в правоохранительные органы, по его заявлению начали расследование.

Правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи главе Госрезерва. Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе, как плату за «услугу». Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили «на горячем».

Расследование приведенных фактов НАБУ, ГУБКОП СБУ и САП осуществляют с декабря 2019 года. Подозреваемому вменяют совершение преступлений, предусмотренных часть 4 статьи 368, части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление других случаев противоправной деятельности начальника управления Госрезерва и руководителей предприятий, входящих в сферу управления органа.

Председатель Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый также прокомментировал предложение о взятке.

«Информация о любой попытке дать мне взятку образа будет передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины», - подчеркнул Ярослав Погорелый, передает пресс-служба ведомства.

«Возможно для предыдущего руководства Госрезерва эффективность подчиненных измерялась денежными единицами, но для меня такой путь неприемлем. Мы государственные служащие и должны, в первую очередь, отстаивать интересы Украины. Я уверяю, что практика решения вопросов таким образом в Госрезерве будет прекращена», - отметил Погорелый

Напомним, как ранее ГБР пришло с обысками в Госрезерв из-за накопления просроченной продукции. В Бюро подозревали 60,5 миллионов гривен убытков.

Также напомним, как глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко отказался «продать» за пять миллионов долларов должность директора Одесского припортового завода и сообщил о таком предложении в НАБУ. 29 января при передаче транша в размере 50 тысяч долларов взяткодателей задержали.