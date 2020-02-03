На Харьковщине двоих полицейских задержали за вымогательство тысячи долларов у свидетеля кражи велосипеда

В Харьковской области сотрудники ГБР и управления департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух оперативников полиции за вымогательство одной тысячи долларов США у свидетеля кражи велосипеда.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, оперуполномоченные Люботинского отделения полиции требовали взятку у 20-летнего мужчины и его матери, которые были свидетелями кражи велосипеда.

В случае отказа платить деньги, оперуполномоченные обещали направить в следственное подразделение материалы, по которым гражданин из статуса свидетеля станет подозреваемым и будет привлечен к уголовной ответственности.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве отдали под суд замначальника Ингульского отдела полиции, которого задержали за вымогательство 12 тысяч гривен.