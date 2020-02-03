На Николаевщине отдали под суд иностранца за совершение смертельного ДТП

Прокуратура Николаевской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего водителя автомобиля «Volkswagen Touareg», который на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе совершил смертельную аварию.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как известно, 26 декабря 2019 года на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-2171» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали, в том числе четверо граждан Германии. 11 января 2020 года водителю «Volkswagen», гражданину Турции, сообщили о подозрении.

По данным следствия, водитель грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-217130», который двигался во встречном направлении.

«Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового», – отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Николаеве передали в суд дело о смертельном ДТП, когда «Lexus» врезался в такси.