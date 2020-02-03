«Замкнутый круг»: Директор завода металлопластиковых окон обратился к Президенту Зеленскому за защитой от рейдерской атаки

Владимир Тимошин и Андрей Кривохижа Директор предприятия «Конкордпласт 2000» Андрей Кривохижа написал письмо к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите от рейдерского захвата его завода, так как государственные органы, на которые возложены эти функции, игнорируют ситуацию и перекладывают ответственность друг на друга.

Об этом Андрей Кривохижа рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, это вынужденный шаг, к которому его подтолкнул звонок в Офис противодействия рейдерству.

– В СМИ увидел обращение Президента Зеленского к гражданам, которые пострадали от рейдерских захватов. Создан некий комитет в Киеве. На сайте нашел их номер телефона. После общения с работницей этого офиса у меня в очередной раз сложилось впечатления, что все те, кто вынужден бороться с рейдерством, просто ходит по замкнутому кругу и помощи ждать от государства не приходится. Иными словами, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, – отметил Кривохижа.

Ниже приводим видео общения Андрея Кривохижи с Офисом противодействия коррупции.

Прокомментировал ситуацию и адвокат Владимир Тимошин, который защищает интересы Андрея Кривохижи.

– 9 сентября 2019 года Апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Николаевской области, которым было признано незаконным и противоправным собрание учредителей, на котором Кривохижу вывели из директора предприятия и на основании этого протокола внесли изменения в государственный реестр. Поэтому Кривохижа обратился в ЦПАУ Николаева, по месту регистрации предприятия «Конкордпласт 2000» с просьбой выполнить решение суда и внести его в реестр директором. Однако был получен ответ, что это не компетенция ЦПАУ, порекомендовано было обратиться в министерство юстиции. Кривохижа обратился в министерство юстиции с заявлением. Антирейдерская комиссия министерства, а именно Оксана Марченко занималась этим вопросом, и перед Новым годом получили от них письмо за подписью замминистра Ольги Онищук, в котором они порекомендовали Кривохиже обратиться в территориальный орган. В связи с тем, что произошли изменения и на сегодняшний день у нас межрегиональное представительство в Одессе, Кривохижа обратился к ним с заявлением. Там ответили пока устно, письменно мы еще не получили, что это не их компетенция, а компетенция Киева. Поэтому такой замкнутый круг, который мы имеем. Чиновники вместо того, чтобы перенаправить по принадлежности заявление гражданина, отвечают ему советами, куда обращаться. Я так понимаю, что ни в министерстве юстиции, ни в межрегиональном управлении юстиции сами не знают, что делать с этой ситуацией, – отметил Владимир Тимошин.

– Именно министерство юстиции в свое время выдало такому «Фунту» по фамилии Пекарь ключи для проведения регистрационных действий. От его имени было очень много дел сделано в Киеве, в Кривом Роге, в Полтаве, на Западной Украине, а также в Николаеве. В июне прошлого года ключи у этого Пекаря были аннулированы. Кто выдавал ему эти ключи, тот и должен был исправлять его ошибки. А этот Пекарь «подвесил» реестр, не завершил действие, оно по сегодняшний день висит, и никто не знает, что с этим делать. Сделать – сделали, а как исправить, они советуют гражданину. Поэтому Андрей Кривохижа принял решение обратиться к Президенту Украины как к Гаранту Конституции. Тем более, что только недавно Президент всей Украине показал, как он умеет решать вопросы, когда режиссеру в течение 15 минут вернули квартиру. Очень большая надежда теперь на Президента Украины, – резюмировал Владимир Тимошин.

Напомним, в феврале в 2018 года в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленном доведении до банкротства и уничтожении документации второй стороной.

Этому предшествовало покушение на директора и соучредителя Андрея Кривохижу «Конкордпласт 2000». А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками. Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

5 апреля Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили, вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.

29 ноября 2018 года в рамках уголовного производства по факту рейдерского захвата ООО «Конкордпласт 2000» полиция проводила обыски на самом предприятии, а также у фигурантов дела. В этот же день на заводе появились праворадикалы из «Нацдружин», которые разбили микроавтобус охранной фирмы и избили ее представителя, а также с территории вывозилось имущество.

После этих событий Андрей Кривохижа заявил, что через Хозсуд его партнер по бизнесу Приходько пытается передать в свою же фирму «Викра.» имущество «Конкордпласт 2000» в аренду до 2025 года. Кривохижа отметил, что таким образом его хотят лишить бизнеса. Позже хозсуд все же привлек Кривохижу третьим лицом к этому спору, поскольку нарушаются его имущественные права.

16 октября 2019 года Кассационный суд оставил в силе решение Юго-западного апелляционного хозяйственного суда Одессы, которым признано незаконным «собрание» учредителей, в ходе которого сместили директора крупного завода металлоплатиковых окон «Конкордпласт 2000» Андрея Кривохижу, а в дальнейшем начали вывод имущества предприятия.

Как известно, адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Кроме того Басаргина рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

В итоге Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по фактам подготовки заместителем прокурора Николаевской области Степана Божило к провокации взятки судье Заводского районного суда.