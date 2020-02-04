В Николаеве двое обвиняемых в организации борделя по сделке с прокурором получили по два года условно

В Николаеве двое обвиняемых в сутенерстве по соглашению о признании в виновности получили наказание в виде двух лет испытательного срока.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

Как известно, 26 июня 2019 года в Николаеве с привлечением спецназа задержали группу по подозрению в организации предоставления сексуальных услуг морякам-иностранцам. Следствие установило, что для поиска клиентов использовали таксистов, которые потом привозили клиентов в квартиры, где проститутки предоставляли им услуги. 27 июня 2019 года суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым в сутенерстве.

Согласно материалам, следствие установило, что первый обвиняемый на своем автомобиле «Chevrolet Aveo» подыскивал клиентов. Если найденные им мужчины соглашались на платные сексуальные услуги, то он звонил своей подельнице, которая подготавливала свое жилье для встречи клиентов с проститутками. Всего зафиксировали два подобных факта 22 мая и 25 июня 2019 года – первый раз за интимные услуги заплатили 70 долларов, а во второй – 60 долларов. Часть из этих денег (сумма не указана) получила владелица жилья, а мужчина, который привозил клиентов – 10 долларов.

24 января 2020 года прокурор Алексей Зидарашко и двое обвиняемых подписали соглашение о признании виновности в совершении преступления по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией»). В документе стороны также согласовали наказание – четыре года лишения свободы, но с освобождением от тюрьмы с испытательным сроком на два года.

В итоге судья утвердил это соглашение о признании виновности, назначив обвиняемым Владимиру Колеснику и Ларисе Паламарюк оговоренные меры наказания.

Напомним, как николаевская проститутка сдала полиции сутенершу – та попалась еще с наркотиками, но получила условный срок по сделке с прокурором.