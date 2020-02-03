В Николаеве патрульные с погоней задержали пьяного таксиста – он говорит, что пытался догнать «гномиков, укравших у него кувшины»

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В Николаеве, 3 февраля, сотрудники патрульной полиции задержали пьяного водителя такси, который нарушал ПДД и пытался сбежать от патруля.

Об этом сообщает «0512».

Патрульным поступила ориентировка на автомобиль ВYD с «шашкой» такси. Когда полицейские увидели этот автомобиль, то подали спецсигнал с требованием остановиться, однако водитель требование патрульных проигнорировал и попытался сбежать.

В районе поселка Горького автомобиль остановили. При разговоре с водителем  патрульные выявили у него признаки алкогольного опьянения. Результат алкотестера «Драгер» показал опьянение в 1,9 промилле.

В общении с полицейскими задержанный рассказал, что гнался за «гномиками, которые украли у него кувшины».

Напомним, как в Киеве пьяный таксист, скрываясь с места ДТП, въехал в несколько автомобилей.

Тарас Леонтян

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