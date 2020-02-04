Напавший на прохожих британский террорист уже был осужден за экстремизм – он только недавно вышел из тюрьмы

20-летний Судеш Амман, застреленный полицией после нападения на людей в Лондоне с ножом, был недавно освобождён из тюрьмы, где отбывал наказание за преступления террористической направленности.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на британские СМИ.

Напомним, 2 февраля в Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих, тогда пострадали три человека, они остались живы.

По данным журналистов, Аммана освободили после отбытия половины срока наказания в виде трёх лет и четырёх месяцев тюрьмы за террористические преступления. Он вышел на свободу примерно за неделю до преступления. СМИ рассказали, что за террористом в момент атаки велась слежка – у полиции были опасения, что Амман может представлять угрозу для общества, но не было юридических оснований держать его в тюрьме.

Полиция Лондона позже подтвердила, что за террористом в момент преступления велась слежка. Полицейские также рассказали, что на теле напавшего обнаружили муляж взрывного устройства. При этом полиция не поясняет, на каких основаниях Амман оказался на свободе после отбытия только половины срока.

- Вооружённые полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте, - сказала помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси.

«Би-би-си» пишет, что в ноябре 2018 года Амман признал себя виновным по шести обвинениям в хранении документов, содержащих террористическую информацию, а также по семи – в распространении публикаций с такой информацией. Амман писал своей девушке, что присягнул на верность «Исламскому государству», он также назвал эту террористическую организацию «лучшей, что могло случиться с Исламом». Он также рассказывал, что атаки с ножом для него предпочтительнее, чем взрыв бомбы.

После нового теракта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал ужесточить меры по отношению к осуждённым за терроризм. Об этом же он говорил после того, как 29 ноября 2019 года 28-летний Усман Хан напал с ножом на людей у Лондонского моста. Этот нападавший тоже ранее был осужден за преступления, связанные с терроризмом.