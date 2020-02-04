Немецкий художник создал ненастоящую пробку на дорогах в Google Maps – для этого он возил в тележке 99 телефонов

Немецкий художник перформанса Саймон Векерт создал ненастоящую пробку в приложении Google Maps, перевозя по Берлину 99 телефонов в тележке.

Об этом сообщает «Лига.net».

Векерту удалось сделать несколько улиц «красными» в Google Maps, убедив приложение, что почти сто водителей медленно ехали на определенных участках дороги. Реальные водители избегали «пробок», поэтому художник шел по улицам практически в одиночестве. Автор отметил, что использовал бывшие в употреблении смартфоны.

Художник считает, что такие приложения, как Google Maps, существенно изменили понимание того, что такое карта, как с ней взаимодействовать.

- В этом смысле Google Maps виртуально изменяет настоящий город, - сказал Векерт.

Также он отметил, что множество приложений, включая Tinder и Airbnb, опираются на эту технологию.

- Все эти приложения функционируют совместно с Google Maps и создают новые формы виртуального капитализма. Без этих карт не существовало бы каршэрингов, Uber или систем проката велосипедов, - считает художник.

Напомним, что ранее художник Бэнкси представил свою новую работу, в которой бездомный превращается в Санта-Клауса.