В Киеве спецназ выломал двери в квартире, чтобы задержать наркоторговцев

В Киеве полиция задержала подозреваемых в наркоторговле, бойцам спецназа пришлось выломать двери, чтобы провести обыски в квартире.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Злоумышленники продавали наркотики с помощью Telegram-канала для жителей Киева и области. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов полицейские изъяли большое количество марихуаны, метадона и амфетамина. Стоимость наркотиков по ценам «черного рынка» составляет более миллиона гривен.

Также изъяты банковские карточки, на которые поступали деньги за сбыт наркотиков, мобильные телефоны и разнообразное лабораторное оборудование, с помощью которого изготавливали наркотики.

Подозреваемые задержаны, установлено, что в преступную группу входит гражданин России. Также устанавливают других фигурантов, причастных к организации сбыта наркотиков.

Напомним, что ранее в Николаеве суд арестовал с залогом троих наркоторговцев, том числе и патрульного.