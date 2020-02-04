В Ивано-Франковске женщина заказала киллеру убийство бывшего мужа-иностранца – СБУ и полиция предотвратили преступление

В Ивано-Франковске сотрудники СБУ и полиции предупредили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали организатора преступления – его бывшую жену.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, подыскивает исполнителя для совершения убийства.

СБУ установила, что женщина планирует «убрать» своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты.

Жизнь бывшего мужа она оценила в 4,3 тысячи долларов США. При этом убийство должно было совершено за рубежом и выглядеть как несчастный случай, что обеспечило бы ей алиби.

Правоохранители задержали заказчицу и «киллера» рядом с домом, где женщина снимала квартиру, в момент передачи аванса – 500 долларов США.

В рамках открытого уголовного производства по пункту 11 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство, совершенное по заказу») Уголовного кодекса Украины злоумышленнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

О задержании иностранного гражданина сообщено консульство иностранного государства.

Мероприятия по предупреждению преступления проводились совместно со следователями Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, как жительница Киевщины заказала за 10 тысяч долларов убийство любовницы своего мужа – после инсценировки преступления ее задержали.