В Николаеве суд принял к рассмотрению дело о смертельном столкновении «Lexus» и такси – обвиняемому продлили домашний арест

Виктор Лобанов, фото из архива В Николаеве провели подготовительное заседание в уголовном производстве относительно водителя «Lexus», который столкнулся с автомобилем такси, и в нем погибли двое человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, 7 декабря 2019 года водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси и его пассажир погибли. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – 21-летний Виктор Лобанов. Хозяин машины попросил парня сесть за руль, потому что сам выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину. 9 декабря Виктора Лобанова арестовали на время следствия на два месяца без права на внесение залога. 28 января 2020 года его отпустили под круглосуточный домашний арест из-за того, что Лобанов нуждается в медицинской помощи. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Во время подготовительного судебного заседания прокурор заявил суду ходатайство о продлении сроков домашнего ареста обвиняемому на два месяца.

Защитник и обвиняемый в целом не возражали против продления меры пресечения в виде домашнего ареста, но просили учесть, что обвиняемый находится на стационарном лечении, поэтому не находится по уважительным причинам дома.

Кроме того, он является студентом и требует возможности посещать занятия. Это делает целесообразным ограничение домашнего ареста ночным временем.

Выслушав мнение участников судебного производства, суд счел, что ходатайство прокурора о продлении сроков домашнего ареста обвиняемому подлежит удовлетворению и продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в 3 марта с возложением на него ряда обязанностей.

«Судебное разбирательство в уголовном производстве назначено в открытом судебном заседании в зале суда, единолично, на 19.02.2020 на 13:30», – говорится в сообщении.

Напомним, как участник ДТП, в котором погибло руководство николаевской полиции, не пришел на допросы и ему заочно сообщили о подозрении.