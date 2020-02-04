В Днепре 60-летний мужчина, который попался на разбойном нападении на ребенка, снимал детскую порнографию – насчитали 17 пострадавших

В Днепре полицейские вручили подозрение 60-летнему местному жителя, который заставлял детей сниматься в порнографии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

В течение нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей.

Как было установлено сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержанный подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Затем различными путями он заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых детей он забирал ценные вещи.

В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили. Сейчас подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы.

В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

3 февраля преступнику сообщили о подозрении по части 5 статьи 301 («Ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов») и части 2 статьи 156 («Развращение несовершеннолетних») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, как 28 июля 2017 года в Николаеве полиция задержала гражданина Германии, который изготовлял порно-продукцию. Задержанный фотографировал как взрослых, так и несовершеннолетних девушек в Николаеве и других городах Украины. За откровенную фотосессию он платил своим «моделям» по 100 долларов США. Порно-фото он публиковал на своем сайте, за что получал деньги. 31 июля в Николаеве 47-летнему гражданину Германии, которого подозревают в изготовлении и распространении порнографии, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможной альтернативой в виде залога в размере 3 миллионов гривен. В 2018 году суд отказался признавать соглашение о признании виновности с гражданином Германии - согласно документу за изготовление порнографии обвиняемый получил бы условный срок.

Также напомним, как в Запорожье задержали мужчину, который насиловал двухлетнего ребёнка, снимал это на видео и делился им в «тематических группах».

Как известно, в прошлом году в Украине зафиксировали 148 изнасилований несовершеннолетних – этот показатель в два раза больше, чем в 2018 году.